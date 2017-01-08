Стрільцю з аеропорту у Флориді загрожує смертна кара

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Чоловіку, який відкрив вогонь по пасажирах, офиційно висунули обвинувачення.

Колишньому військовому, який влаштував стрілянину в аеропорту у Флориді, оголосили обвинувачення. ABC News

Федеральна прокуратура США висунула ветерану війни в Іраку Естабану Сантьяго обвинувачення у вбивстві після того, як він влаштував стрілянину в аеропорту Форт-Лодердейл.

Як повідомляє "Радио Свобода", зловмиснику загрожує смертна кара. Зараз поліція намагається з'ясувати, чому колишній військовий відкрив вогонь по пасажирах у залі видачі багажу, вбивши п'ятьох людей.

Його родичі кажуть, що після повернення з війни в Іраку у 26-річного амеиканця з'явилися проблеми з психічним здоров'ям. Хоча служби безпеки в 2016 році тестували Сантьяго і не виявили серйозних відхилень.

Нагадаємо, що 6 січня колишній військовий застрелив п'ятьох людей у аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді. Пізніше з'ясувалося, що нападник прилетів рейсом з Аляски.