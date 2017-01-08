Стрільцю з аеропорту у Флориді загрожує смертна кара

Чоловіку, який відкрив вогонь по пасажирах, офиційно висунули обвинувачення.
Як повідомляє "Радио Свобода", зловмиснику загрожує смертна кара. Зараз поліція намагається з'ясувати, чому колишній військовий відкрив вогонь по пасажирах у залі видачі багажу, вбивши п'ятьох людей.
Його родичі кажуть, що після повернення з війни в Іраку у 26-річного амеиканця з'явилися проблеми з психічним здоров'ям. Хоча служби безпеки в 2016 році тестували Сантьяго і не виявили серйозних відхилень.
Нагадаємо, що 6 січня колишній військовий застрелив п'ятьох людей у аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді. Пізніше з'ясувалося, що нападник прилетів рейсом з Аляски.Радио Свобода