Стратег Трампа дав зрозуміти, що вороже ставиться до ЄС - Reuters

Американські чиновники вважають, що Європі варто бути готовою до періоду ворожості з боку Білого дому.

Стратег Трампа розповів послу Німеччини про свої ворожі погляди до ЄС.

За тиждень до того, як віце-президент Майк, щоб запевнити у "твердій" підтримці Євросоюзу з боку США, головний стратег Білого Дому Стів Беннон зустрівся з німецьким дипломатом і послав зовсім протилежний сигнал.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні поінформовані джерела. За інформацією видання, Беннон сказав послу Німеччини у Вашингтоні, що він вважає ЄС "дефектним у його конструкції". І тому хотів би вести справи з Європою на двосторонній основі.

Уряд Німеччини і її посол Петер Віттіг відмовилися коментували, вказавши, що розмова з американським чиновником була конфіденційною. У Білому домі чиновник, який порадився з Бенонном щодо відповіді на запит журналістів, пiдтвердив, що зустріч дійсно відбулася. Однак інформацію Reuters він назвав неточною.

"Вони говорили лише три хвилини. Це було щось на зразок швидкого привітання", - повідомив представник Білого дому.

Тим часом, джерела розповіли Reuters про більш тривалу зустріч, під час якої Беннон висловив свої погляди на світ. Співрозмовники видання уточнюють, що його посил був схожим на той, яке він озвучив на Ватиканській конференції у 2014 році ще будучи головою "праворадикального" сайту Breitbart News. Тоді у своїх коментарях Беннон говорив про свою прихильність до європейських популістів, а також про "тугу за націоналізмом людей, які не вірять у такий пан-Європейський Союз". Беннон стверджував, що Західна Європа була збудована на фундаменті "сильних націоналістичних рухів".

Джерело, поінформована про зустріч стратега Білого дому з послом Німеччини, підвердило, що Берліну і його європейським партнерам варто готувалися до політики "ворожості до ЄС" з боку Вашингтону.

Раніше видання Die Zeit писало, що ЄС готується до торговельної війни зі США. У Берліні говорять, що Трамп вже направив своїх емісарів у окремі європейські країни для укладання окремих торгових угод. Таку пропозицію Вашингтон зробив і німецькому федеральному уряду. Єврокомісія розцінює це як диверсію, оскільки згідно з європейськими угодами, регулюванням питань міжнародної торгівлі повинна займатися саме вона.