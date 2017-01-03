Стамбульському терористу вдалося втекти на таксі – ЗМІ

Стрілець, який вбив 39 осіб в нічному клубі, ймовірно, пройшов військову підготовку.
Повідомляється, що терорист випустив понад 180 куль. Турецькі експерти вважають що нападник, ймовірно, пройшов військову підготовку. Як розповідають свідки трагічної події, в клубі терорист цілився в голови людей, що лежали на підлозі.
Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану з числа терористів "Ісламської держави".
Також за підозрою в причетності до теракту влада Туреччини затримали вісім осібDeutsche Welle (Українська редакція)