Стамбульському терористу вдалося втекти на таксі – ЗМІ

Стрілець, який вбив 39 осіб в нічному клубі, ймовірно, пройшов військову підготовку.

Стамбульський стрілок пройшов військову підготовку

Терористові, який вбив 39 осіб в нічному клубі в Стамбулі, вдалося втекти з місця злочину на таксі. А виходячи з машини він заявив таксисту, що у нього немає грошей, щоб заплатити за поїздку. У клуб перед вчиненням теракту стрілок також доїхав на таксі, повідомляє українська редакція Deutsche Welle з посиланням на агентство DPA турецьку газету Hürriyet Daily News.

Повідомляється, що терорист випустив понад 180 куль. Турецькі експерти вважають що нападник, ймовірно, пройшов військову підготовку. Як розповідають свідки трагічної події, в клубі терорист цілився в голови людей, що лежали на підлозі.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану з числа терористів "Ісламської держави".

Також за підозрою в причетності до теракту влада Туреччини затримали вісім осіб