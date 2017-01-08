Стало відоме ім'я єрусалимського терориста

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Водієм вантажівки виявився колишній в'язень з арабської частини міста.

Поліція визначила ім'я єрусалимського терориста

Палестинські правоохоронці визначили ім'я терориста, який на вантажівці в'їхав у натовп людей в Єрусалимі, повідомили джерела ізраїльському виданню Ynetnews.

Водієм виявився Фаді аль-Канабіра, колишній ув'язнений, який жив на сході Єрусалиму в районі Джебель Мукабер, який межує з районом Талпиот, де був здійснений теракт.

За даними ізраїльської сторони, терорист був прихильником угруповання "Ісламська держава". Вантажівку з ізраїльськими номерами він поцупив з приватного автопарку, після чого направив його в бік пішоходів, що чекали на автобусній зупинці.

Внаслідок теракту загинуло четверо солдат - три жінки і один чоловік у віці близько 20 років, також 13 осіб були поранені.

Терорист був застрелений декількома озброєними цивільними і двома солдатами, які перебували на місці події.