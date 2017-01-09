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США внесли до "списку Магнітського" главу слідчого комітету РФ

9 січня в 23:31

До списку потрапили депутат Держдуми Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, підозрювані в причетності до вбивства Олександра Литвиненка.

Александр Бастрыкин
Глава слідчого комітету РФ внесений у санкційний список США

США внесли до "списку Магнітського" главу слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна.

До нього потрапили також депутат Держдуми Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, яких велика Британія звинуватила в причетності до вбивства Олександра Литвиненка, передає "Медуза".

До списку включили також слідчого Станіслава Гордієвського, який брав участь у справі Hermitage Capital і згадувався в першій версії "списку Магнітського", і Геннадія Плаксіна — одного з керівників "Універсального банку заощаджень", який належав підприємцеві Дмитру Клюєву. Його фонд Hermitage Capital звинувачував в організації розкраданны 5,4 мільярда рублів з бюджету РФ.

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"Закон Магнітського" був прийнятий в грудні 2012 року. Приводом для його прийняття стала смерть юриста Сергія Магнітського в московському СІЗО в 2009 році.

США включають у цей список людей, яких вважають причетними до порушення прав людини в РФ. Їм заборонено в'їзд до США, їхні активи на території країни заморожуються. Наприкінці грудня 2016 року президент США Барак Обама поширив дію "закону Магнітського" на весь світ. Таким чином, активи фігурантів заморожуються у всіх країнах світу.

За матеріалами: Медуза
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