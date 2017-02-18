США рішуче підтримують НАТО — Пенс

Пенс заявив, що США непохитні у своїй прихильності до Альянсу.
"Сьогодні від імені президента Трампа я хочу запевнити вас, що США рішуче підтримують НАТО і будуть непохитні у своїй прихильності до Трансатлантичного альянсу", - сказав Пенс сьогодні, 18 лютого.
Раніше повідомлялось, що американський сенатор Джон Маккейн пов'язує погіршення ситуації в Донбасі тим, що Росія відчуває на твердість адміністрацію президента США Дональда Трампа.
Раніше Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю.Інтерфакс-Україна