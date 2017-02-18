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США рішуче підтримують НАТО — Пенс

18 лютого в 11:12

Пенс заявив, що США непохитні у своїй прихильності до Альянсу.

Майк Пенс1
Пенс в Мюнхені заявив, що США рішуче підтримують НАТО
whitehouse.gov
Віце-президент США Майк Пенс заявляє про підтримку Сполученими Штатами НАТО і готовності до співпраці.

"Сьогодні від імені президента Трампа я хочу запевнити вас, що США рішуче підтримують НАТО і будуть непохитні у своїй прихильності до Трансатлантичного альянсу", - сказав Пенс сьогодні, 18 лютого.

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Раніше повідомлялось, що американський сенатор Джон Маккейн пов'язує погіршення ситуації в Донбасі тим, що Росія відчуває на твердість адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Раніше Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги США Трамп НАТО
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