США рішуче підтримують НАТО — Пенс

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Пенс заявив, що США непохитні у своїй прихильності до Альянсу.

Пенс в Мюнхені заявив, що США рішуче підтримують НАТО whitehouse.gov

Віце-президент США Майк Пенс заявляє про підтримку Сполученими Штатамиі готовності до співпраці.

"Сьогодні від імені президента Трампа я хочу запевнити вас, що США рішуче підтримують НАТО і будуть непохитні у своїй прихильності до Трансатлантичного альянсу", - сказав Пенс сьогодні, 18 лютого.

Раніше повідомлялось, що американський сенатор Джон Маккейн пов'язує погіршення ситуації в Донбасі тим, що Росія відчуває на твердість адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Раніше Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю.