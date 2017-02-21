США переживають "русифікацію" - NYT

Оглядач сподівається, що ЄС зможе захистити західні цінності.

Оглядач видання пише, що США рухаються в бік політики брехні на зразок російської. Flickr/John Sonderman

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки відрізнялася від попередніх. На ній французький політик захищав НАТО від американського президента. Російський міністр закордонних справ приїхав, а Держсекретар- ні.

Колишньому прем'єр-міністру Швеції довелося відповісти на вигадки президента Дональда Трампа про його країну. Слово "сюрреалістичний" починає пасувати зібранню, яке називали Давосом зовнішньої політики.

Про це на сторінках лоальяної до Демократичної партії газети New York Times пише оглядач Роджер Коен, додаючи, що союзники США знервовані, вони не знають чому вірити.

"Неконтрольована балаканина Трампа розхитує світ", - сказав губернатор Огайо республіканець Джон Кісіч.

"Це ще м'яко сказано. Доктрина Трампа - це хаос", - пише оглядач.

Віце-президент США Майк Пенс виступив у Мюнхені і пішов зі сцени без питань. Він сказав, що США будуть "непохитно" прихильними до НАТО. При цьому він хвалив альянс, але жодного слова не сказав про Євросоюз, "розділ якого підтримує Трамп".

Якби Пенсу можна було ставити питання, тоді, можливо прозвучало б наступне: "Ви захищаєте НАТО, але ваш президент каже, що він застарів. То кому вірити?".

Відповіддю було б: "Ця адміністрація каже, що завгодно, а потім заперечує сказане. Я раджу вам звикнути і платити".

"Але не просто звикнути до американського президента, який реагує на усі повідомлення у Twitter чи на телебаченні, який не має жодного поняття про історію Європи і перетворив американське слово на брухт. Європейців лихоманить", - пише оглядач.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро наполягав у Мюнхені, що НАТО не можна назвати застарілим. Голова конференції Вольфганг Ішінгер сказав Deutsche Welle, що якщо Трамп буде продовжувати виступати проти Євросоюзу, це буде дорівнювати "невійськовому оголошенню війни". Це екстраординарні слова від видаткого колишнього дипломата Німеччини про американського президента.

"Для мене найбільш тривожним було зрозуміти, що я не впевнений, кому можна більше вірити: Майку Пенсу чи Сергію Лаврову. Русифікація Америки в часи Трампа набирає оберти. Авторитаризм Володимира Путіна, презирство до преси і перекручування правди закріпилися над Потомаком. Путін став лише останнім проявом того, що Джон Ле Каре називав "класичною, вічною, характерно російською, жахливою брехнею", а Джозеф Конрад перед ним називав російське чиновництво "майже найвищою ступінню презирвства до істини", - йдеться в статті.

Російська система під керівництвом Путіна - це фальшива демократія, заснована на "потьомкінських фальшивках" політичних партій, ЗМІ, судочинства. Все це лише фіговий листок, який прикриває репресії і знищення опонентів.

"Росія працює на брехні. Вона стала цнтром світу "альернативних фактів" (пам'ятаєте, російських військ немає в Україні). Але що буде, якщо США заразяться російською хворобою?" - пише оглядач.

Виступ Пенса в Мюнхені, на думку автора, не були зухвалою і страшною брехнею.

"Але його слова були демонстрацією зухвалої зневаги до освіченості аудиторії (знаєте, з приходом Трампа нічого не змінилося, ще б пак.)", - пише автор.

В цей же час, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив початок "пост-західного світового порядку". Він задав тон. Голова МЗС Ірану теж заявив про "пост-західний глобальний порядок".

"Мені цікаво, що це означає. Можливо, початок світу брехні, репресій, безпричинності і насильства. Він розвивається, оскільки Америка пропонує лише неузгодженість. Що потрібно, щоб зупинити це? Для початку, знадобився б функціональний Держдепартамент США", - йдеться в статті.

Сьогодні важко сказати, наскільки самостійний Держсекретар Рекс Тіллерсон. Тим часом, Америка не має закордонної політики. На думку автора, зараз вона обмежується порожніми запевняннями Пенса і антимусульманськими, антиторговельними, меркантильними поглядами Трампа.

Наступний місяць своєї роботи новій адміністрації варто присвятити здатності говорити в один голос.

"Було цікаво спостерігати, як міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі, говорячи про перегляд заборони біженцям з семи муульманських країн приїжджати в США, розповідав, що "цього разу" він теж зможе працювати над планом виходу. Грубо кажучи: минулого разу його усунули від процесу і вийшло погано", - пише Коен.

Оглядач сумнівається у здатності Трампа збудувати хоча б дисципліновану адміністрацію. Його ставлення до Європи чітке і навряд чи зміниться. Тому ЄС варто вийти в перед і одноголосно захистити цінності, які визначають Захід: правду, факти, причини, науку, толерантність, свободу, демократію і верховенство закону. Поки не відомо, стане Трамп союзником чи ворогом у цій боротьбі.

Нагадаємо, що віце-президент Майк Пенс пообіцяв, що США зроблять все, щоб Росія несла відповідальність за виконання "Мінська". Він також підкреслив, що в ситуації, коли РФ перекроїла міжнародні кордони, США разом зі своїми ключовими партнерами зроблять все, щоб прийняти інші критичні заходи для підтримки НАТО. Раніше віце-президент США Майк Пенс заявляє про підтримку Сполученими Штатами НАТО і готовності до співпраці.