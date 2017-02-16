США очікують дотримання Росією Мінських домовленостей

Глава Держдепу зазначив необхідність виконання Росією зобов'язань для співпраці з США.

Тіллерсон сказав, що США чекають від Росії дотримання Мінських домовленостей Flickr/WGC2012

Держсекретар СШАповідомив, що Росія буде поважати Мінські угоди і сприяти деескалації конфлікту в Україні. Сполучені Штати готові співпрацювати з Росією, але вона повинна виконувати свої обов'язки щодо України, зазначив Тіллерсон після своєї зустрічі з Сергієм Лавровим, повідомляє Reuters

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Бонні збирається обговорити ситуацію в Донбасі і боротьбу з ІДІЛ . Діалог запланований у рамках зустрічі глав МЗС країн G-20, яка пройде в четвер і в п'ятницю, 16 – 17 лютого.

Нагадаємо, що глава Пентагону Джеймс Меттіс заявляв, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії. За словами Меттіса, спочатку Росія повинна "зарекомендувати себе" і показати свою повагу до міжнародного права.