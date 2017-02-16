США обстрілювали ІДІЛ снарядами зі збідненим ураном - WP

Хоча Пентагон обіцяв не робити цього.
Про це повідомдяє лояльна до Демократичної партії газета Washington Post з посиланням на дані Пентагону.
Йдеться про використання снаряду PGU-14 калібром 30 міліметрів, який містить збіднений уран - побічний продукт збагачення урану для реакторів атомних електростанцій. Його радіоктивність дорівнює 0,7% від рівня, характерного для природного урану. Через щільність його використовують у бронебійних снарядах, таких як PGU-14.
Застосування такої зброї дуже спірне через її хоч і незначну, але радіоактивність. Коли НАТО використовували PGU-14 у Косово в 1999 році, ООН радило тримати дітей подалі від зони застосування через можливий вплив на здоров'я. Уряд Іраку також часто вказував на негативний вплив снарядів на здоров'я людей, а також чистоту ґренту і повітря країни.
Як виявилося, 16 листопада 2015 року американський штурмовик А-10 випустив 5265 снарядів PHU-14 у пустелі на Сході Сирії. Удяр був здійснений по колоні нафтового забезпечення "Ісламської держави". Всього під час рейду було знищено 300 вантажівок з цистернами. В Пентагоні запевняють, що ніхто з цивільних під час атаки не постраждав. Водіїв вантажівок попередили про удар, щоб вони могли втекти.
Перед цією операцією у Пенатоні заявили, що не будуть використовувати снаряди зі збідненим ураном у кампанії проти "Ісламської держави". В цьому у лютому 2015 року зокрема запевняв прес-секретар міжнародної коаліції проти ІДІЛ капітан Джон Мур.
Детальніше про боротьбу проти "Ісламської держави" читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт в Сирії".DT.UA