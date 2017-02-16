США обстрілювали ІДІЛ снарядами зі збідненим ураном - WP

Хоча Пентагон обіцяв не робити цього.

США застосовували проти ІДІЛ снаряди з ураном. Wikimedia commons

Військово-повітряні сили США випустили тисячі снарядів зі збідненим ураном по терористах "Ісламської держави" вв листопаді 2015 року. Це сталося фактично через кілька місяців після того, як Пентагон пообіцяв не використовувати спірну зброю під час рейдів.

Про це повідомдяє лояльна до Демократичної партії газета Washington Post з посиланням на дані Пентагону.

Йдеться про використання снаряду PGU-14 калібром 30 міліметрів, який містить збіднений уран - побічний продукт збагачення урану для реакторів атомних електростанцій. Його радіоктивність дорівнює 0,7% від рівня, характерного для природного урану. Через щільність його використовують у бронебійних снарядах, таких як PGU-14.

Застосування такої зброї дуже спірне через її хоч і незначну, але радіоактивність. Коли НАТО використовували PGU-14 у Косово в 1999 році, ООН радило тримати дітей подалі від зони застосування через можливий вплив на здоров'я. Уряд Іраку також часто вказував на негативний вплив снарядів на здоров'я людей, а також чистоту ґренту і повітря країни.

Як виявилося, 16 листопада 2015 року американський штурмовик А-10 випустив 5265 снарядів PHU-14 у пустелі на Сході Сирії. Удяр був здійснений по колоні нафтового забезпечення "Ісламської держави". Всього під час рейду було знищено 300 вантажівок з цистернами. В Пентагоні запевняють, що ніхто з цивільних під час атаки не постраждав. Водіїв вантажівок попередили про удар, щоб вони могли втекти.

Перед цією операцією у Пенатоні заявили, що не будуть використовувати снаряди зі збідненим ураном у кампанії проти "Ісламської держави". В цьому у лютому 2015 року зокрема запевняв прес-секретар міжнародної коаліції проти ІДІЛ капітан Джон Мур.

Детальніше про боротьбу проти "Ісламської держави" читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт в Сирії".