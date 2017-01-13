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США можуть взяти участь у переговорах щодо Сирії в Астані

13 січня в 12:41

Переговори мають відбутися 23 січня.

Казахстан, Астана
До переговорів щодо Сирії в Астані між Туреччиною, Росією та Іраном можуть підключитися і Сполучені Штати


Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сьогодні, 12 січня, заявив, що російська сторона погодилася, що Сполучені Штати повинні брати участь у переговорах про політичне майбутнє Сирії в столиці Казахстану Астані в кінці цього місяця.

"Сполучені Штати повинні обов'язково бути запрошені, і це те, про що ми домовилися з Росією", - сказав Чавушоглу в Женеві, передає Hurriyet Daily News.

Переговори в Астані, як очікується, відбудуться 23 січня.

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Раніше стало відомо, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.

Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія переговори Росія Туреччина Іран США
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