США можуть взяти участь у переговорах щодо Сирії в Астані

Переговори мають відбутися 23 січня.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сьогодні, 12 січня, заявив, що російська сторона погодилася, що Сполучені Штати повинні брати участь у переговорах про політичне майбутнє Сирії в столиці Казахстану Астані в кінці цього місяця.
"Сполучені Штати повинні обов'язково бути запрошені, і це те, про що ми домовилися з Росією", - сказав Чавушоглу в Женеві, передає Hurriyet Daily News.
Переговори в Астані, як очікується, відбудуться 23 січня.
Раніше стало відомо, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.
Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.
Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.
Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".DT.UA