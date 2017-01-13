США можуть взяти участь у переговорах щодо Сирії в Астані

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Переговори мають відбутися 23 січня.

До переговорів щодо Сирії в Астані між Туреччиною, Росією та Іраном можуть підключитися і Сполучені Штати

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сьогодні, 12 січня, заявив, що російська сторона погодилася, що Сполучені Штати повинні брати участь у переговорах про політичне майбутнєв столиці Казахстану Астані в кінці цього місяця."Сполучені Штати повинні обов'язково бути запрошені, і це те, про що ми домовилися з Росією", - сказав Чавушоглу в Женеві, передає Hurriyet Daily News Переговори в Астані, як очікується, відбудуться 23 січня.

Раніше стало відомо, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.

Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".