США і Росія можуть опинитися на порозі нової ракетної кризи - Die Zeit

Якщо Вашингтон відреагує на розгортання російських крилатих ракет аналогічним чином, сторони опиняться в дуже небезпечній ситуації.

Початок нової гонки озброєнь може призвести до небезпечної ситуації.

Ще підчас виборчої капманіїзробив страшний коментар, запитавши військових експертів: "Навіщо потрібна ядерна зброя, якщо її неможна використовувати?". А з 20 січня він як новий головнокомандувач армії США отримав таємні коди, які приводять в дію американський ядерний арсенал.

Про це на сторінках Die Zeit пише оглядач Матіас Насс, зауважуючи, що вже скоро у світі може статися нова "ракетна криза". І домовлятися доведеться президетам Дональду Трампу і Володимиру Путіну. Решті ж лишиться лише зі страхом спостерігати за цим процесом.

Автор нагадує про Угоду про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, яку ще в 1987 році підписали президент США Рональд Рейган і лідер СРСР Михайло Горбачов. Документ забороняв будувати і випробовувати балістичні і крилаті ракети, здатні уражати цілі на відстані від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Завдяки цій домовленості були знищені близько трьох тисяч ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Москва демонтувала свої СС-20, а Вашингтон - Pershing-2.

Автор зауважує, що це був важливий крок для закінчення Холодної війни. І от зараз цей історичний успіх опинився під загрозою, оскільки Росія почала розгортати нові крилаті ракети. Лояльне до Демократичної партії видання New York Times повідомляло про два дивізіона таких ракет, кожен з яких оснащений чотирма пусковими установками і кількома десятками ядерних боєголовок. В Білому домі підтвердили, що інформація газети коректна.

Ще в часи президенства Барака Обами Вашингтон вказував Москві на те, що вона порушує угоду за 1987 рік. Але російська сторона заперечувала це і у відповідь звинувачувала США у розміщенні системи ПРО в Румунії і Польщі, що нібито теж "порушує" домовленості.

Автор зауважує, що, звісно, початок нової гонки озброєнь не входить в інтереси Заходу чи Москви. Але, зрештою, російська сторона вже почала розгортати свої крилаті ракети SSC-8, і ніщо її не зупинило. Оглядач припускає, що вірогідним виправданням дій Росії могло б стати створення ракет середньої дальності в Китаї, Ірані, Пакистані і КНДР. Вона могла б вирішити, що така тенденція становить загрозу. Але в НАТО вважають, що така версія безпідставна. Оскільки у розпорядженні Росії і без того великий ядерний арсенал, який здатен стримати будь-яку загрозу.

Москва і Вашингтон могли б знайти дипломатичний вихід і підписати нову угоду про скорочення арсеналів і нерозповюдження озброєнь на кшталт підписаної в 2009 році у Празі угоди про "Скорочення наступальних озброєнь".

Тим часом, в Конгресі США вже звучать вимоги жорстко відповісти Росії. Республіканець Том Коттон, зокрема, вважає, що Вашингтону потрібно посилити свої ядерні сили в Європі.

"Це б стало початком нової гонки озброєнь. А отже, ласкаво просимо назад у 90-ті!" - пише оглядач.

Тим часом, видання Sueddeutsche Zeitung писало, що Росія не може дозволити собі нову гонку озброєнь. Москва сама "випустила джина з пляшки", коли почала безвідповідально погрожувати іншим країнам своїм ядерним арсеналом. Тепер Дональд Трамп теж не виключає початку нової гонки озброєнь, на яку у російської сторони просто немає грошей.