США готує санкції проти Росії через кібератаки під час президентських виборів – ЗМІ

Щоб санкції почали працювати, необхідно визнати бази даних виборців США критичної інфраструктурою.

Експерти вважають, що нові санкції проти Росії, разом з вже існуючими, будуть ефективні

Адміністрація президента США Барака Обами розробляє комплекс заходів у відповідь на можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року. За словами чиновників, заходи будуть як у вигляді економічних санкції, так і дипломатичного засудження дій Росії, повідомляє The Washington Post

На даний час допрацьовуються деталі відповідних заходів, які також будуть містити секретні кібероперації щодо Росії, зазначають чиновники. Деякі деталі відповідного комплексу заходів можуть бути оприлюднені вже на цьому тижні.

Частина санкцій викликала бурхливе обговорення в Білому домі. Закон 2015 року дає президенту США повноваження приймати відповідні заходи в разі кібератак з-за кордону. Але в ньому не згадуються кібероперації, покликані вплинути на хід президентських виборів. Американські чиновники працюють над адаптацією закону в умовах можливого втручання російських хакерів у виборчий процес.

Барак Обама пообіцяв відповісти на втручання Москви вже в цьому місяці. Чиновники заявляють, що мета відповідних санкцій – не тільки покарати, але й утримати від подібних дій у майбутньому.

"Я стурбований тим, що сталося з нами на цих виборах, і я також стурбований тим, що станеться в майбутньому. Я твердо переконаний в тому, що хакери скажуть: "Це чудово спрацювало в 2016, давайте продовжувати". У нашій країні вибори кожні два роки", - заявив представник адміністрації Обами.

Президент США Барак Обама відзначив велику кількість американських санкцій щодо Росії, введених через агресію Москви на сході України і анексію Криму. Деякі експерти сумніваються в ефективності додаткових санкцій, введених через кібератаки під час президентських виборів у США. Тим не менш чиновники відзначають ефективність нових санкцій у комплексі з існуючими.

Один зі способів реалізації подібних санкцій в умовах існуючого закону полягає у привласненні виборчим базам даних країни статусу "критичної інфраструктури". У Раді національної безпеки США прийшли до висновку про те, що для застосування санкцій щодо російських хакерів необхідно виконати низку умов.

"По-перше, потрібно довести, що сама виборча інфраструктура, така, як бази даних штатів, є критичною інфраструктурою. А по-друге, що росіяни насправді нашкодили їй", - повідомив один з представників адміністрації.

За даними співробітників Ради безпеки, незважаючи на проникнення російських хакерів у бази даних, вони не завдали їм шкоди.

Деякі аналітики вважають, що бази даних виборців можна класифікувати як "урядові засоби", що є одним з 16 критичних секторів інфраструктури.

Чиновники адміністрації Обами також хотіли б перешкодити новообраному президенту Дональду Трампу зробити відкат будь-яких відповідних заходів, що вживаються ними у відношенні до винних у кібератаках, до колишнього рівня.

Команда Трампа поки не проводила брифінгів з Білим домом з питань кібербезпеки і потенційного використання кіберсанкцій. Відсутність такого роду обговорень викликає стурбованість у деяких посадових осіб, які бояться того, що досягнення попередньої адміністрації у сфері кібербезпеки можуть бути нівельовані наступній адміністрацією, якщо їй не вдасться зрозуміти їх важливість.

Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.

Представник прес-служби Білого дому підкреслив, що розпорядження Обами не має ніякого відношення до озвучених раніше вимог конгресменів-демократів розслідувати кібератаки, які дестабілізували кампанію кандидата в президенти Гілларі Клінтон.

Раніше повідомлялось, що сім найвпливовіших сенаторів–демократів написали листа Бараку Обамі у вівторок, 29 листопада. Політики натякнули на замовчування Білим домом інформації про кібератаки російських хакерів під час президентських виборів у США, і закликали відкрити її громадськості.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.