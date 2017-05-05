США будуть стежити за російськими портами, що порушують санкції проти КНДР

Законопроект дає адміністрації інструмент, щоб перекрити фінансування КНДР, полюючи на тих, хто веде бізнес з північнокорейським режимом.
Особливу увагу розвідку просять звернути на великі порти в Ірані, Китаї та Сирії. У Російській Федерації підвищеної уваги вимагають "порти Находка, Ваніно і Владивосток", йдеться в розділі 205 законопроекту, який тепер буде направлений на розгляд Сенату.
Законопроект забороняє судам, що належить КНДР або країнам, що не дотримуються резолюції ООН у її відношенні, швартуватися в американських портах і вести діяльність в американських водах. Товари, вироблені шляхом примусової праці в КНДР, забороняються до ввезення в США.
"Законопроект дає адміністрації потужний інструмент для того, щоб перекрити фінансування КНДР, полюючи на тих, хто веде бізнес з північнокорейським режимом", – сказав голова комітету з міжнародних відносин Палати представників Ед Ройс.
Відповідно до законопроекту, використання рабської праці, що експортується КНДР в інші країни, карається санкціями згідно із законом про економічні повноваження у разі надзвичайних міжнародних ситуацій.
За словами Ройса, компанії з ряду країн, від Сенегалу до Катару і Анголи, імпортують північнокорейських робітників, які переводять свою зарплату в Пхеньян, щороку приносячи режиму мільярди доларів у твердій валюті.
Детальніше про дії США в азіатському регіоні читайте в статті Юлії Курнишової "Все непросто з американськими союзами в Азії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Голос Америки (русская служба)