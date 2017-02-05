Соціаліст Бенуа Амон офіційно став кандидатом у президенти Франції

Політик планує ввести безумовний базовий дохід у 750 євро для всіх французів вже до 2022 році.

Екс-міністр освіти Франції боротиметься за пост голови країни wikirecent.com

Екс-міністра освіти Франції Бенуана партійному з'їзді Французької соціалістичної партії у неділю, 5 лютого, затвердили кандидатом у президенти країни.

Як відомо, Амон виступає, зокрема, за введення безумовного основного доходу для всіх французів у розмірі 750 євро до 2022 році. Згідно з його політикою, така сума буде виплачуватися кожному громадянину країни без необхідності виконання будь-якої роботи, відзначає DW.

Головними суперниками політика на виборах стануть кандидат від партії "Республіканці", екс-прем'єр Франсуа Фійон, екс-міністр економіки і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон, а також Марін Ле Пен з правопопулістського "Національного фронту".

За даними останнього опитування, Амона підтримують 16-17% виборців, що забезпечить йому четверте місце в першому турі виборів.

Президентські вибори у Франції пройдуть у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Також раніше зазначалося, що найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають праві кандидати. Однак за даними опитування 30 січня з'ясувалося, що найбільшу підтримку має центрист Еммануель Макрон, чий рейтинг виріс на один пункт і тепер становить 22-23%.