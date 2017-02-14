Сирійська влада застосовувала хімзброю в Алеппо - Human Rights Watch

Правозахисники в листопаді-грудні 2016 року зафіксували вісім хіматак.

Під час штурмк міста застосовували хімічну зброю - Human Rights Watch Zouhir_AlShimale / Twitter

Уряд Сирії застосував хімічну зброю в останні місяці, повідомляється в заяві правозахисної організації Human Rights Watch.

Всього, за період з 17 листопада по 13 грудня 2016 року правозахисники зафіксували щонайменше вісім епізодів, коли урядові вертольоти скидали хлор на житлові райони Алеппо, в результаті чого загинули щонайменше дев'ять мирних жителів, серед яких четверо дітей, вважають правозахисники. Ще близько 200 людей отримали поранення.

До таких висновків прийшли експерти організації на підставі телефонних та очних інтерв'ю зі свідками, а також аналізу відеоматеріалів, фотографій і постів в соцмережах. На опублікованих відеозаписах видно, як над кварталами Алеппо піднімається зеленкуватий дим.

"Без лабораторних досліджень важко заявляти з абсолютною впевненістю, яка саме речовина застосовувалась, однак запах, зовнішні ознаки та симптоми, про які розповідають постраждалі і медперсонал, вказують на застосування урядовими силами хлору", - йдеться в повідомленні організації.

За даними свідків, в потерпілих спостерігалася задуха, сильний кашель, нудота, іноді - втрата свідомості. В організації підкреслюють, що хлор, будучи важче повітря, спускався в підвали, де люди ховалися від звичайних бомб. Особливо страждали літні люди і діти, які часто задихалися.

"Картина епізодів скидання хлору свідчить про те, що ми маємо справу не з особистою ініціативою окремих військових, які вийшли з-під контролю, а з частиною загальної військової стратегії завоювання міста", - повідомляється в заяві HRW.

Організація закликає Раду безпеки ООН ввести санкції відносно командування урядових військ країни за застосування хімічної зброї.

Раніше турецькі ЗМІ заявили, що урядові війська Сирії 9 лютого застосували хімічну зброю проти сил опозиції у районі Східна Гута поряд з Дамаском.