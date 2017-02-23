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Сирійські повстанці відбили основний форпост "Ісламської держави" на півночі Сирії

23 лютого в 16:21

Захоплення міста відкриває повстанцям дорогу на Раку.

Повстанцы Сирия
Сирійські повстанці вибили ІДІЛ з Ель-Баба
praag.org
Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці захопили місто Ель-Баб на півночі Сирії. Місто було головним опорним пунктом терористичної організації "Ісламська держава" на півночі Сирії, повідомляє Reuters.

Захоплення міста відбувся в рамках операції "Щит Євфрату", яку Туреччина проводить у прикордонних районах Сирії, зачищаючи їх від ІДІЛ. При цьому турецька армія і підтримувані ними війська намагаються не допустити в регіон Курдські повстанські сили.

Державні ЗМІ Туреччини сказали, що захоплення Ель-Баба є ключовим моментом кампанії і дозволить швидко відновити контроль над районами на турецькому кордоні. Також, захоплення міста відкриває сирійським повстанцям дорогу на Раку, яка є фактичною столицею "Ісламської держави" в Сирії.

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Раніше повідомлялося, що Ель-Баб , який перебував під контролем бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", був оточений з усіх боків.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія повстанці Туреччина
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