Сирійська опозиція хоче переговорів про створення перехідного уряду

При цьому в перехідному уряді не повинно бути Башара Асада.

Сирійська опозиція виступає проти участі Башара Асада в перехідному уряді newsru.ua

Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду під час переговорів, які відбудуться в23 лютого. Речник сирійської опозиції Салім аль-Мусліт заявив, що переговори повинні відбутися без посередників, безпосередньо з сирійським урядом, повідомляє Reuters

Мусліт також додав, що опозиція більше не бажає витрачати час на переговори через треті сторони, оскільки в цей час гинуть люди. На думку представника опозиції зараз необхідно домовитися про створення перехідного уряду, важливість якого згадувалася ще під час переговорів у 2012. При цьому Мусліт категорично заперечує можливість участі Башара Асада в перехідному уряді, оскільки якщо він залишиться, то "висока ціна, яку заплатив сирійський народ, буде витрачена даремно".

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців , у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.

Нагадаємо, що 6 лютого в Астані пройшли переговори по врегулюванню сирійського конфлікту. Міністр закордонних справ Казахстану заявив, що представники від ООН, Росії, Туреччини та Ірану почали обговорення введення в дію договору про припинення вогню в Сирії.