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Штайнмайер заявив про глибоку кризу в Євросоюзі

27 грудня в 09:25

Одним із головних пріоритетів є політика щодо мігрантів, заявив голова МЗС Німеччини.

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Штайнмаєр назвав майбутню стратегію щодо мігрантів і біженців найважливішим пріоритетом у політиці
photothek.net
Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер висловив стурбованість ситуацією в Євросоюзі.

"Європа, безперечно, рухається в неспокійному фарватері і повинна швидко знайти в собі сили, щоб відновитися", - заявив він в інтерв'ю газеті Saarbrücker Zeitung, опублікованому у вівторок, 27 грудня.

В якості найважливіших пріоритетів Штайнмаєр назвав майбутню стратегію щодо мігрантів і біженців, внутрішню і зовнішню безпеку, ринок праці та економіку.

"Там, де безробіття серед молоді становить 50 % і навіть більше, природно, не виникне ентузіазму з приводу Європи", - сказав він. При цьому, Штайнмаєр наголосив, що Європа не вирішить своїх проблем з тими, хто бачить вихід у поверненні до національної окремішності.

Штайнмаєр висловив надію на те, що і після виборів у Нідерландах, у Франції і в Німеччині в 2017 році всюди будуть правити уряду, "які виступають за Європу і не допустить згортання процесів європейської інтеграції".

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Раніше німецький канцлер Ангела Меркель визнала помилки Німеччини і ЄС стосовно кризи біженців. На її думку, влада "надто довго ігнорувала цю проблему". Однак Меркель закликала не ототожнювати всіх без винятку мігрантів з тероризмом.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Штайнмайер Євросоюз Німеччина
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