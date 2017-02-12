За нього проголосував 931 представник Федеральних зборів.

Франк-Вальтер Штайнмаєр став новим президентом Німеччини photothek.net

Екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтерстав новим президентом Німеччини, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

За його кандидатуру проголосувала 931 людина з 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.

Після того, як голова Бундестагу Норберт Ламмерт відкрив Федеральні збори, розпочався перший тур голосування, в якому взяли участь депутати Бундестагу і виборщики від парламентів федеральних земель.

Переможцем виборів повинен був стати кандидат, який набрав би мінімум 631 голос. Однак Штайнмаєр взяв ще більш високу планку, отримавши 931 голос. Його кандидатуру підтримали Соціал-демократична партія Німеччини, Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз.

Конкурентами політика були четверо кандидатів від інших політичних сил, всього у виборах брало участь п'ятеро кандидатів.

Перший виступ новообраного Глави Німецької держави перед Фелеральними зборами pic.twitter.com/Bp8Gf9rUex — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 12 лютого 2017 р.

Франк-Вальтер Штайнмаєр буде офіційно визнаний переможцем голосування відразу ж після того, як погодиться з результатами виборів. Інавгурація нового президента призначена на 19 березня.

Нагадаємо, термін повноважень чинного федерального президента Йоахіма Ґаука закінчується 17 березня. Він не схотів знову претендувати на посаду голови держави.