Шлях "компромату" на Трампа: від екс-шпигуна до Маккейна і спецслужб - The Guardian

В ФБР давно знали про інформацію, що у Росії можуть бути компрометуючі дані на Трампа.

Інформація про компромат на Трампа з'явилася ще до виборів. Yahoo!News

Незвичні, але непідтверджені документи про зв'язкиз Москвою, оприлюднені вчора, почали своє існування як частина політичних інтриг в США.

Про це сьогодні пише The Guardian, додаючи, що існують невелика індустрія науково-дослідних і розслідувальних компаній у Вашингтоні, в яких зазвичай працюють колишні журналісти чи співробітники спецслужб. Їхня робота полягає в пошуках інформації про політиків, яку б вони хотіли приховати. Фірми часто не знають напевне, хто їх найняв. Замовлення може надійти від юридичної компанії, яка діє від імені клієнта чи партії.

В даному випадку замовлення на розслідування про Дональда Трампа надійшло від одного з його опонентів з Республіканської партії в розпал праймеріз. Розслідувальна фірма найняла підрядника, який спеціалізувався на справах Росії - колишнього агента контррозвідки із Західної Європи з великим досвідом роботи з тіньовим світом московських таємниць і "силовиків". До того часу, коли підрядник почав свою роботу, замовник-республіканець вибув з президентської гонки. Але фірма, яка найняла підрядника, знайшла нового покупця інформації серед демократів. Видання зауважує, що це не обов'язково була Демократична партія чи Гілларі Клінтон. Подібні розслідування часто фінансуються багатіями, які підтримують політиків фінансово чи шукають інші способи допомогти.

До липня підрядник зібрав значний обсяг матеріалів, заснованих на данних від власних джерел у Росії і російських олігархів, які живуть за її межами на Заході. Він передав свої доповіді. Якщо б звинувачення, які містилися в них, підтвердилися, наслідки були б неймовірні. Розслідувач передав свої знахідки колишнім колегам з ФБР, чий контррозвідувальний підрозділ має повноваження проводити такі розслідування. Також він передав копію спецслужбам своєї країни, але ті вирішили лишити справу американцям.

Восени ФБР попросило розслідувача надати більше інформації, але нічого не почули у відповідь. Тим часом, саме бюро було надто зайняте приватним сервером Гілларі Клінтон, з якого хакери вкрали конфіденційні листи. Видання нагадує, як директор ФБР вплинув на процес виборів, оголосивши про нові підозри проти кандидата від Демократичної партії за 11 днів до голосування.

Колишній розвідник почав думати, що знайдену ним інформацію навмисне замовчують. Під час подорожі в Нью-Йорк він розмовів історію журналісту Девіду Корну, який першим написав про існування компромату 31 жовтня. ФБР навіть після цього відмовлялося коментувати цю iсторію, попри появу інформації про те, що бюро отримало спеціальний ордер на проведення розслідування в цій справі. Але в такому мовчанні, на думку видання, немає нічого дивного, оскільки ньюйоркський підрозділ контррозвідки ФБР пов'язане з колишнім прокурором і мером Руді Джуліані, який працював на Трампа. Та й загроза витоку інформацію про лісти Клінтон в Нью-Йорку змусило ФБР говорити про нові підозрами в листопаді.

В середині листопала документи пішли іншим шляхом у Вашингтон, що призвело до того, що про них було згадано у звіті розвідувальних управлінь США, з яким ознайомили президента Барака Обаму і Дональда Трампа. 18 листопала в Галіфаксі пройшла щорічна конференція, на якій збираються колишні і чинні працівники розвідувальних управлінь різних країн. Сенатор Джон Маккейн теж там був. Там він познайомився з колишнім західним дипломатом, який бачив документи про компромат, знав, звідки вони взялися і вважав їх цілком надійними.

Маккейн вирішив, що наслідки можуть бути дуже тревожними, тому відправив довіреного емісара, колишнього чиновника США, на зустріч з джерелом, щоб дізнатися більше. Зустріч з колишнім розвідником-розслідувачем відбулася в дусі Холодної війни. Через 24 години емісар повернувся в США і показав Маккейну документи, додавши, що підтвердити їх дуже складно без належного розслідування. Маккейн відповів, що він не хотів би втручатися, оскільки це могло б здатися відповіддю на образи, які Трамп говорив про нього під час кампанії. Але 9 грудня Маккейн сам на сам зустрівся з директором ФБР Джеймсом Комі і вручив йому докунмети про компромат на Трампа.

Не зрозуміло, чому бюро вирішило включити згадку про компромат у спільний звіт розвідуправлінь для Обами і Трампа раніше, ніж завершилося спеціальне розслідування ФБР. Можливо, це була спроба захистити себе і довести, що відомство не замовчує інформацію або ж слідчі бюро були переконані, що інформація підтвердиться.

Не за лежно від того, якими були справжні мотиви, документи потрапили в пресу. Спочатку про них повідомив CNN. А потім BuzzFeed несподівано вирішив оприлюднити невідредаговані фото компромату.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".