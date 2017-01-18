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Сербія не визнає незалежність Косова, незважаючи на тиск США

18 січня в 11:49

Президент Сербії очікує від нової адміністрації у Вашингтоні більш лояльного ставлення до Белграду.

Томислав Николич Сербия
Сербкий президент Ніколіч звинуватив США у створенні проблем і заявив про невизнання незалежності Косова
Сербська сторона ніколи не визнає незалежності Косова, незалежно від тиску, який будуть здійснювати на Белград великі держави, заявив президент Сербії Томіслав Ніколіч.

Як повідомляє прес-служба сербського президента, на зустрічі з послом США в Сербії Кайлом Скоттом сербський лідер заявив, що чекає від нової адміністрації США більш сприятливого ставлення до його країні і відновлення двостороннього співробітництва, оскільки, як йому представляється, деякі держави "мали краще сприйняття в очах США".

Ніколіч вказав, що поведінка Приштіни щодо поїзду, який виїхав з Белграда, є неприйнятною.

Він також заявив американському дипломату, що проводячи свою волю, США спровокували в Сербії чимало проблем, а також висловив надію, що з новою адміністрацією подібне припиниться.

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Раніше повідомлялося, що президент Сербії Томіслав Ніколіч погрожував застосувати армію проти Косово для захисту етнічних сербів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Ніколіч зробив цю заяву після засідання Ради національної безпеки, яке відбулося в Генеральному штабі армії Сербії. Президент підкреслив, що не хоче конфлікту, однак за конституцією зобов'язаний захищати своїх громадян.

Раніше на кордоні з Косово було зупинено поїзд, який відправився з Белграду. Куплений в Росії потяг зовні був розмальований фразою "Косово – це Сербія" 21 мовою, а всередині - зображеннями сербських монастирів і церков. Таким чином Сербія збиралася відновити залізничне сполучення, перерване 18 років тому.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сербія президент США
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