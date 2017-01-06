Розвідслужби США знають про посередників між Росією і WikiLeaks - CNN

У звіті американських розвідників йдеться, що вони знають, хто передав скандальному сайту викрадені документи Демократичної партії під час виборів.

Розвідка США заявляє, що знає про посередників між Росією і WikiLeaks. dw.com

Засновник сайту WikiLeaksна початку тижня заперечував, що отримав викрадені конфіденційні листи американських демократів від Росії. Однак, розвідувальні управдіння США вважають інакше.

Про це повідомляє сьогодні CNN з посиланням на неназваних американських чиновників, додаючи, що у звіті американських розвідників, який вони передали адміністрації Барака Обами. В документі зокрема йдеться, що спецслужби знайшли посередників між Росією і WikiLeaks, які здійснили передачу викрадених документів Демократичної партії, публікація яких могла вплинути на хід виборів президента США.

Також телеканал повідомляє, що американські розвідники отримали нову інформацію після виборів, яка посилює впевненість спецслужб щодо причетності Росії до втручання у виборчий процес з метою допомогти Трампу. Серед цих даних - перехоплені розмови російських чиновників, які радіють перемозі мільярдера. Водночас, жоден з таких записів не можна назвати випадком, коли російську сторону спіймали "на гарячому".

Вчора стало відомо, що розвідка США закінчила роботу над доповіддю про російські кібератаки. Із звітом розвідників ознайомлять колишнього президента США Барка Обаму і новообраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. У санкційний список Міністерства фінансів США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включно з Федеральною службою безпеки РФ і Головним розвідувальним управлінням Генштабу Міністерства оборони Росії.