Розвідка США звинуватила Путіна в організації кібератак під час виборів

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

ЦРУ, ФБР і Агентство національної безпеки практично повністю переконані в тому, що Путін намагався вплинути на вибори в США.

Не дуже таємне стало явним: Путін допоміг Трампу перемогти на виборах Yahoo!News

Російський президент Володимир Путін наказав чинити вплив на президентську кампанію у США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації Хілларі Клінтон, свідчить несекретна частина доповіді розвідувального співтовариства США.

За даними доповіді, Путін і російський уряд прагнули допомогти Дональду Трампу підвищити шанси на виборах.

Росія втручалася у вибори не тільки за допомогою кібератак, але і пропагандистською кампанією, в т. ч. поширенням "фейковивних новин", а також через свої ЗМІ, які фінансуються державою, через оплачуваних користувачів соцмереж, наголошується в доповіді.

Крім того, ЦРУ і ФБР Агентство національної безпеки попереджають, що російська влада буде намагатися вплинути і на вибори в країнах-союзниках США.

Сам Трамп після зустрічі з представниками спецслужб, на якій йому повідомили деталі доповіді, заявив, що втручання ніяк не вплинуло на результат виборів.

29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.