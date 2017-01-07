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Розвідка США звинуватила Путіна в організації кібератак під час виборів

7 січня в 01:02

ЦРУ, ФБР і Агентство національної безпеки практично повністю переконані в тому, що Путін намагався вплинути на вибори в США.

Дональд Трамп
Не дуже таємне стало явним: Путін допоміг Трампу перемогти на виборах
Yahoo!News
Російський президент Володимир Путін наказав чинити вплив на президентську кампанію у США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації Хілларі Клінтон, свідчить несекретна частина доповіді розвідувального співтовариства США.

За даними доповіді, Путін і російський уряд прагнули допомогти Дональду Трампу підвищити шанси на виборах.

Росія втручалася у вибори не тільки за допомогою кібератак, але і пропагандистською кампанією, в т. ч. поширенням "фейковивних новин", а також через свої ЗМІ, які фінансуються державою, через оплачуваних користувачів соцмереж, наголошується в доповіді.

Крім того, ЦРУ і ФБР Агентство національної безпеки попереджають, що російська влада буде намагатися вплинути і на вибори в країнах-союзниках США.

Сам Трамп після зустрічі з представниками спецслужб, на якій йому повідомили деталі доповіді, заявив, що втручання ніяк не вплинуло на результат виборів.

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29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

За матеріалами: DT.UA
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Теги США вибори Росія Путін
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