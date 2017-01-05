Розвідка США закінчила роботу над доповіддю про російські кібератаки

З доповіддю ознайомлять Барака Обаму і Дональда Трампа. Громадськості незасекречену частину представлять після брифінгу Конгресу США.

Розвідслужби США підготували доповідь про російські кібератаки

Розвідувальні служби США закінчили роботу над, спрямовані на втручання в президентські вибори в США в 2016 році, повідомляє ABC News із посиланням на чиновників відомств.

Із звітом розвідників ознайомлять колишнього президента США Барка Обаму і новообраного президента США Дональда Трампа. Засекречену доповідь Обамі представлять у четвер, 5 січня, у другій половині дня.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп, який планував провести брифінг з головами розвідувальних служб країни з питань російських кібератак у вівторок або середу, переніс його на п'ятницю. У брифінгу візьмуть участь голови Національної розвідки США, Федерального бюро розслідувань, Агентства національної безпеки і Центрального розвідувального управління.

Американські чиновники заперечують звинувачення Трампа в тому, що брифінг перенесений через браку часу на заведення справи у відношенні винних у кібератаках. У перенесенні брифінгу на п'ятницю вони звинувачують представників перехідної команди новообраного президента.

Чиновники, знайомі зі звітом, заявляють, що його незасекречена частина не буде оприлюднена до тих пір, поки Конгрес не отримає звіт та не проведе свій власний брифінг з даного питання. Експерти вважають, що оприлюднення незасекреченої частини звіту може посилити розбіжності між Трампом і представниками Демократичної партії США, хоча в ній містяться набагато менш викривальні факти, ніж у повній версії звіту.

Протягом останніх тижнів Трамп неодноразово піддавав сумніву висновки розвідслужб, які 7 жовтня публічно звинуватили Росію в організації хакерських атак, спрямованих на втручання у виборчий процес США 2016 року.

В якості аргументів Дональд Трамп привів більш ранні помилкові висновки про наявність в Іраку зброї масового ураження, що передували початку військової кампанії США в Іраку. Він також послався на засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який раніше заявив про те, що російські хакери не надавали інформацію, яка була опублікована на сайті під час президентських виборів у США.

"Я знаю багато про хакерство. І його дуже важко довести. Таким чином, це міг бути хтось ще (не тільки хакери РФ – ред.). Я також знаю багато чого з того, що невідомо іншим людям, тому вони не можуть бути повністю впевнені в ситуації", - зазначив Трамп у своєму зверненні до розвідувальних служб США.

Сьогодні Голова комітету Сенату США у справах збройних сил Джон Маккейн проведе слухання з питання російської кіберзагрози. На них виступлять директор Національної розвідки США Джеймс Клаппер, голова Кібернетичного командування США Майк Роджерс, заступник голови Пентагону з питань розвідки Марсель Леттре.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася в президентські вибори в США.

29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. У санкційний список Міністерства фінансів США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включно з Федеральною службою безпеки РФ і Головним розвідувальним управлінням Генштабу Міністерства оборони Росії.