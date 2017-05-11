Розвідка США назвала цілі Росії відносно України

Більшість українців підтримують вступ до НАТО і Євросоюзу. Росія намагається перешкодити.
"За нашою оцінкою, стратегічна мета Москви в Україні - підтримувати довгостроковий вплив на Київ і протистояти спробам України інтегруватися в західні інститути", - сказав він на засіданні комітету з розвідки сенату США.
За словами Коутса, "російська військова інтервенція на сході України триває два роки".
Крім того, він переконаний, що російська сторона здійснює "військовий і дипломатичний" тиск на Київ з тим, щоб змусити його реалізувати Мінські угоди "в російській інтерпретації".
За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", в референдумі з питання вступу в НАТО взяли б участь 62% українців і 72% з них проголосували б за приєднання до альянсу. За даними опитування КМІС, у референдумі за вступ до ЄС візьмуть участь 77% громадян і 64% проголосують за, проти - 36%.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,