Російський телеканал оприлюднив відео нападу на Навального

Обличчя нападника і одного "випадкового перехожого" ретельно заретушовані.

Російські пропагандисти, як завжди, завчасно опинилися на місці злочину Кадр/YouTube

Російський пропагандистський телеканал "Рен-ТВ" у неділю, 30 квітня, опублікував відеозапис на опозиціонера

На відео ретельно заретушовані обличчя нападника, який плеснув Навальному зеленкою в обличчя, а також ще одного "випадкового перехожого", який спостерігав за інцидентом. Обличчя решти людей, яких зафіксувала відеокамера, добре видно.

В анотації до ролика висловлено припущення, що напад нібито міг ініціювати сам Навальний.

Нагадаємо, 27 квітня в Москві невідомий облив зеленкою російського опозиційного політика Олексія Навального, який в результаті нападу отримав хімічний опік правого ока.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексій Навальний оприлюднив розслідування про елітну нерухомість голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що Медведєв створив багаторівневу корупційну схему отримання хабарів від олігархів. В обслуговуванні схем прем'єр-міністра РФ задіяні тисячі людей, а його нерухомість охороняють державні спецслужби.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в ході звіту уряду в Держдумі відмовився коментувати фільм Фонду боротьби з корупцією.