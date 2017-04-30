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Російський телеканал оприлюднив відео нападу на Навального

30 квітня в 23:56

Обличчя нападника і одного "випадкового перехожого" ретельно заретушовані.

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Російські пропагандисти, як завжди, завчасно опинилися на місці злочину
Кадр/YouTube
Російський пропагандистський телеканал "Рен-ТВ" у неділю, 30 квітня, опублікував відеозапис на опозиціонера Олексія Навального.

На відео ретельно заретушовані обличчя нападника, який плеснув Навальному зеленкою в обличчя, а також ще одного "випадкового перехожого", який спостерігав за інцидентом. Обличчя решти людей, яких зафіксувала відеокамера, добре видно.

В анотації до ролика висловлено припущення, що напад нібито міг ініціювати сам Навальний.

Нагадаємо, 27 квітня в Москві невідомий облив зеленкою російського опозиційного політика Олексія Навального, який в результаті нападу отримав хімічний опік правого ока.

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На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексій Навальний оприлюднив розслідування про елітну нерухомість голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що Медведєв створив багаторівневу корупційну схему отримання хабарів від олігархів. В обслуговуванні схем прем'єр-міністра РФ задіяні тисячі людей, а його нерухомість охороняють державні спецслужби.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в ході звіту уряду в Держдумі відмовився коментувати фільм Фонду боротьби з корупцією.

За матеріалами: DT.UA
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