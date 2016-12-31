Російські хакери проникли в енергосистему США - Washington Post

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Збої в комп'ютерній системі електромереж можуть мати катастрофічні наслідки для роботи медичних та аварійно-рятувальних служб країни.

Російські хакери атакували електромережі в США scyther5 / Depositphotos

Код, який пов'язують з російськими хакерами з угрупування "Мережа грізлі"(Grizzly Steppe), виявили в електросистемі американського штату Вермонт, повідомляє газета The Washington Post з посиланням на американських офіційних осіб.

При цьому зломщики не стали використовувати код для нанесення шкоди, уточнює співрозмовник видання, проте саме його наявності демонструє вразливість системи, яка використовується для забезпечення роботи медичних та екстрених служб. І це викликає побоювання в уряді США, що російські урядові хакери активно намагаються проникнути в сітку, щоб здійснити потенційні атаки.

Крім того, будь-які збої в комп'ютерній системі електромереж можуть мати катастрофічні наслідки для роботи медичних та аварійно-рятувальних служб країни.

Пізніше оператор електромережі Burlington Electric Department підтвердив злом. Відповідно до їх заяви, код був виявлений лише на одному з ноубтуков, офіційно непідключеному до систем мережі організації. Оператор запевнив, що були прийняті негайні заходи, щоб ізолювати хакерський ноутбук.

Разом з тим, як наголошується, цей код дійсно використовувався в попередніх атаки російських хакерів, які Міністерство внутрішньої безпеки назвало Grizzly Steppe.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.