Росії потрібна революція реформування своєї економіки - FT

Російська економіка припинила падати, і Кремль став менш схильним говорити про реформи.

Росії потрібні фундаментальні реформи, але Путін просто так на це не погодиться. evgovorov / Depositphotos

Колиминулого року отримав завдання окреслити нову економічку стратегію для Росії, у влади країни були вагомі причини, щоб погодитися на неприйнятні до того реформи.

Про це в редакційній статті пише Financial Times, нагадуючи, що через обвал цін на нафту, західні санкції, запроваджені через агресію проти України, і обвал рубля, який скоротив реальні доходи населення і зменшив державний бюджет, над Росією навис реальний страх, що звиклий до комфорту середній клас вийде протестувати.

Рішення Володимира Путіна залучити свого колишнього міністра фінансів, який користується повагою на Заході, стало обнадійливим сигналом для московських лібералів і міжнародних інвесторів. Але от через рік російський президент на підйомі. Він майже добився своїх цілей у Сирії, Європа в сум'ятті, а в цей час з'явилися підстави сподіватися, що Кремлю вдасться домовитися про скасування санкцій з адміністрацією Дональда Трампа. Вдома партія Путіна зберегла за собою більшість на парламентських виборах. Економіка в дещо кразому стані, ніж прогнозувалося, і почала виходити з рецесії. Трохи світліші песпективи ускладнюють завдання Кудріна, тому що тепер Кремль менш налаштований йти на реформи, які приваблять інвестиції і зупинять стагнацію.

Щоб вирішити проблему з напливом інвестицій, Росії доведеться не лише провести непопулярні реформи, такі як підняття пенсійного віку, на що Путін точно не погодиться до президентських виборів. Будь-які спроби врятувати економіку від "застою" вимагають фундаментальних змін у ролі держави, а також серйозного посилення політичного замагання, встановлення верховенства закону і переформатування державних інститутів. Такі реформи становлять пряму загрозу для самого Путіна і його оточення.

Кудрін постарався обережно виправдати реформи геополітичними міркуваннями. Минулого тижня він заявив, що Росія постане перед "загрозами національному суверенітету", якщо продовжить відставати в областях технологій і продуктивності. Він нагадав про "застой" часів Леоніда Брежнєва і застеріг, що без реформ Росія надовго лишиться на другому плані. Але Кудрін висловлювався досить обережно і узагальнено, коли мова йшла про скорочення ролі держави, ліквідації монополій і переформатування системи юстиції. Все це прямо б'є по нинішньому режиму.

Кудрін розуміє, що його реформи нашкодять авторитаризму Путіна, але без них довгострокова перспектива для Росії має похмурий вигляд. Експерти прогнозують, що цього року російська економіка зросте на 1%. Це ніщо у порівнянні зі стабільних зростанням на 7% у перші шість років президенства Путіна, яке дозволило підвищити стандарти життя.

Зараз Путіну краще вдається схиляти на свій бік росіян за допомогою обіцянок відновити "велич" Росії, ніж підвищенням якості життя. Це серйозна помилка. Трампу, якщо він все ж вирішить домовлятися з Путіним, варто не переоцінювати переговорту силу свого російського колеги.

Раніше Bloomberg писав, що економіка Росії буде в біді, поки Путін при владі, а санкції діють. Як зазначає видання, навіть найбільш сміливі інвестори, які вкладали гроші в Росії в минулому році, тепер розпродають свої російські активи.