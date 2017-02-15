Росіяни стали ще краще ставитися до Сталіна - опитування

Більше інших росіянам симпатичні Сталін, Брежнєв і Путін.

Сталіна в Росії схвалюють все більше і більше ТАСС

Схвалення радянського диктатора Йосипа Сталіна в Росії досягло історичного максимуму за 16 років. Такий результат дослідження "Левада-центру" соціологи пов'язуєють із запитом росіян на жорстку політику.

Серед радянських і російських лідерів респонденти останнім часом стали краще ставитися до Йосипу Сталіну, Леоніду Брежнєву, Борису Єльцину і Володимиру Путіну, з'ясували соціологи. Топ-3 улюблених історичних лідерів росіян ділять, відповідно, Путін, Брежнєв і Сталін, повідомляє видання "РБК" з посиланням на дані соцопитування.

Якщо з "захопленням", "повагою" і "симпатією" до генсека ЦК ВКП(б) Сталіна в березні 2016 року ставилися 37%, то в січні 2017 року ця кількість зросла до 46%. Це рекордний показник за останні 16 років, відзначають соціологи.

При зниженні числа байдужих до радянському вождю (з 32 до 22% за рік) збільшилася кількість незадоволених Сталіним. Якщо з "неприязню", "страхом", "відраза", "ненавистю" до початку 2016 року до нього ставилися 17%, то в 2017 році — вже 21%. Хоча, судячи за даними соціологів, негатив по відношенню до Сталіна поступово йшов з початку 2000-х років.

Сплеск позитивних емоцій до Сталіна пов'язаний з тим, що в умах громадян він асоціюється з "порядком в країні", прокоментував РБК заступник директора Левада-центру Олексій Гражданкін. "Чим гостріше стан справ в країні, чим жорсткіше виклики перед державою, тим більше в масовій свідомості виявляються затребувані люди з жорсткою позицією, — розмірковує соціолог. — У ліберальні часи такі настрої падають, зараз же — час конфлікту з Заходом і нового витка "холодної війни", тому ми бачимо зростання симпатії до таких фігур".

Топ-3 найбільш нелюбимих історичних лідерів росіян склали Горбачов, Єльцин, Хрущов.

При цьому, за даними соцопитування, росіяни стали гірше ставитися до засновника СРСР Володимиру Леніну, генсека ЦК КПРС Юрію Андропову. Кількість позитивно відносяться до Леніну росіян знизився з 47 до 44%, до Андропову — із 47 до 37% (дані з квітня 2006 року по січень 2017 року). "Образ Леніна розмивається; якщо в 2001 році 60% ставилися до нього позитивно, то зараз тільки 44%", — зауважує заступник директора Левада-центру.

Опитування "Левада-центру" про ставлення до історичних особистостей був проведений 20-23 січня 2017 року серед 1,6 тис. повнолітніх росіян в 48 регіонах РФ.

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