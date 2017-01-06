Росія знову оголосила про скорочення свого військового угруповання в Сирії

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Першими зону конфлікту полишать авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" та крейсер "Петро Великий".

"Адмірал Кузнєцов" залишає берега Сирії Кадр/YouTube

Міноборони РФ стає до скорочення угруповання ЗС РФ в Сирії, заявив начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Як повідомляють російські ЗМІ, глава Генштабу повідомив, що першими зону конфлікту залишать авіаносець "Адмірал Кузнєцов" та крейсер "Петро Великий", а також кораблі супроводу.

"У відповідності з рішенням верховного головнокомандувача ЗС Росії Володимира Путіна Міноборони приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії", - зазначив він.

Герасимов вказав, що авіаносна група виконала у Сирії свої завдання.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення російських військ з Сирії. Тоді він заявляв, що завдання, яке він ставив перед армією "в цілому виконане".

Тим не менш, масштабна операція російських ЗС в Сирії тривала протягом усього 2016 року. За підтримки російської авіації війська Асада змогли взяти під свій контроль східну частину Алеппо, що утримується силами опозиції протягом декількох років.

Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".