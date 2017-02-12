Росія відмовилася піднімати винищувачі, які впали з "Адмірала Кузнєцова" - ЗМІ

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Спеціалісти сумніваються, що будь-яка країна вирішить підняти винищувачі, щоб дізнатися секрети техніки росіян.

Росіяни кинули в Середземному морі свої винищувачі, що впали з "Адмірала Кузнєцова" UK Ministry of Defence

Російське військове відомство визнало недоцільним підйом винищувачів Міг-29К і Су-33, які впали з авіаносного крейсера

"Після падіння палубних винищувачів поблизу берегів Сирії розглядалася можливість їх підйому з дна. Однак після оцінки всіх факторів ця операція визнана недоцільною", - сказло агентству RNS джерело на флоті, знайоме з ситуацією.

Він пояснив, що глибина, на якій знаходяться винищувачі, вимагає відправки в Середземне море спеціальних глибоководних апаратів і суден для пошукових операцій. "Це досить дорогий захід. При цьому витрати будуть не цілком виправдані", - сказало джерело.

Джерело в одній з російських фірм, що випускають корабельні літаки, сказало RNS, що жодної військово-технічної необхідності в підйомі літаків немає. За його словами, вся електроніка на борту літака навіть після короткого перебування в морській воді приходить в непридатність. "Є великі сумніви, щоб ця апаратура представляла інтерес для фахівців інших країн і хтось би захотів заволодіти якимись секретами, організувавши експедицію з пошуку і підйому літаків", - сказало джерело.

Нагадаємо, що корабельна група на чолі з авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов" вийшла з Мурманської області в середині жовтня 2016 року. За два місяці, що корабель знаходився біля берегів Сирії, він втратив два військових літаки. На початку січня "Адмірал Кузнєцов" разом з іншими кораблями відправився назад в Північне море. Очікується, після походу в Сирію, де він брав участь у бомбардуваннях Алеппо, корабель стане на тривалий капітальний ремонт. За даними ЗМІ, похід коштував російському бюджету від 125 до 165 млн доларів.