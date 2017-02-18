Росія в Донбасі випробовує Трампа – Маккейн

Сенатор закликає зміцнювати оборонну та інформаційну безпеку Заходу.
"Росіяни вбивають українців щодня. Вони їх вбивають. Я вважаю, що ситуація погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації Трампа", - заявив Маккейн під час щорічної конференції у сфері безпеки в Мюнхені.
За його словами, Заходу потрібно зміцнювати як оборонну, так і інформаційну безпеку, яка повинна ефективно протистояти агресії ззовні.
"Ми виграли холодну війну через значні оборонні можливості. НАТО було основою цього. Ми також змогли виграти завдяки Радіо Вільна Європа і "Голосу Америки", - підкреслив Маккейн.
Раніше Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю.Радіо Свобода