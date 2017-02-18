Топ Новини
<
>

Росія в Донбасі випробовує Трампа – Маккейн

18 лютого в 04:14

Сенатор закликає зміцнювати оборонну та інформаційну безпеку Заходу.

Джон Маккейн
Маккейн бачить в зоні АТО випробування для Трампа
Американський сенатор Джон Маккейн пов'язує погіршення ситуації в Донбасі з тим, що Росія випробовує на твердість адміністрацію президента США Дональда Трампа.

"Росіяни вбивають українців щодня. Вони їх вбивають. Я вважаю, що ситуація погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації Трампа", - заявив Маккейн під час щорічної конференції у сфері безпеки в Мюнхені.

За його словами, Заходу потрібно зміцнювати як оборонну, так і інформаційну безпеку, яка повинна ефективно протистояти агресії ззовні.

"Ми виграли холодну війну через значні оборонні можливості. НАТО було основою цього. Ми також змогли виграти завдяки Радіо Вільна Європа і "Голосу Америки", - підкреслив Маккейн.

Читайте також: Маккейн розкритикував Трампа за порівняння США з Росією

Раніше Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю.

За матеріалами: Радіо Свобода
Читайте також
Теги Маккейн Трамп оборона безпека Росія вбивство час інформація
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...