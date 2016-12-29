Росія, Туреччина і Іран планують поділити Сирію на зони впливу – ЗМІ

Асаду і його сім'ї гарантують безпеку після відходу з посади президента Сирії.

Сирію поділять на різні зони

Росія, Туреччина і Іран планують поділити Сирію на зони впливу, вони будуть неофіційними. Ця угода може дозволити створити автономії в рамках федеральної структури, контрольованої Асадом. Проте всі ці плани – ще в стадії розробки, їх потрібно буде погодити з сирійською владою, опозицією, країнами Перської затоки і США, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з планами Росії щодо Сирії.

Також повідомляється, що сирійський президент Башар Асад збереже посаду як мінімум до наступних виборів. Після цього президентом стане людина, а Асаду і його сім'ї гарантують безпеку після відходу.

"Досягти остаточної угоди буде важко, але позиції змінилися", — повідомив гендиректор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.

Він не назвав імена наступників Асада, проте заявив, що кілька кандидатур вже обговорювалися.

Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті ZN.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".