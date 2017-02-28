Росія та Китай заблокували резолюцію ООН по Сирії

Проект документа передбачав введення санкцій проти режиму Асада за застосування хімічної зброї.

Росія всьоме ветувала резолюцію ООН по Сирії

Представники Росії і Китаю в Раді Безпеки ООН у вівторок, 28 лютого, наклали вето на проект резолюції про введення санкцій проти представників режиму сирійського президента Башара Асада за застосування хімічної зброї.

Проект резолюції, який внесли США, Британія та Франція, підтримали дев'ять членів РБ ООН, включаючи Україну. Проти проголосували РФ, Китай і Болівія, а Казахстан, Ефіопія та Єгипет утрималися, повідомляє Deutsche Welle.

Таким чином, РФ усьоме раз з 2011 року ветує проекти резолюції щодо Сирії. Китай скористався правом вето в шостий раз.

Сьогодні Росія в сьоме за 5 років наклала вето на резолюцію РБ ООН по Сирії, вчергове довівши, як їй подобається роль "противсіх" — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 28 лютого 2017 р.

Проект резолюції передбачав включення до санкційного списку 11 представників військового керівництва Сирії та 10 профільних установ. Автори резолюції пропонували заморозити їх грошові кошти та інші фінансові активи, закрити в'їзд до країн-членів ООН, заборонити Сирії продаж хлору або предметів, зазначених у списках Конвенції щодо хімзброї, а також усіх видів зброї та вертольотів.

Експерти спеціальної комісії ООН та Організації по забороні хімічної зброї у жовтні минулого року прийшли до висновку, що сирійський режим у 2014 і 2015 роках застосував хімзброю в ході бойових дій у трьох населених пунктах.

У серпні 2016 року правозахисники повідомили про 136 випадків застосування хімічної зброї військами Башара Асада в Сирії. У грудні були зафіксовані випадки застосування хімічної зброї в районі Пальміри.

Режим Асада і Кремль заперечує використання хімічної зброї. Але розслідування, проведене ООН, показало, що хімічна зброя використовувалася і військами Асада, і бойовиками ІДІЛ. Дамаск назвав результати розслідування "помилковими". Росія також відмовилася іх визнавати.