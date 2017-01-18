Росія продовжила Сноудену вид на проживання ще "на пару років"

Представник російського МЗС прокомментировала слова екс-глави ЦРУ Майкла Морелла про те, що у РФ є можливість "зробити подарунок" Трампу і видати Сноудена.

Сноудену продовжили вид на проживання в Росії

офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook.





Російська влада продовжили колишньому співробітникові Агентства національної безпеки США Едварду Сноудену вид на проживання "ще на пару років", повідомила

Таким чином вона прокоментувала слова колишнього керівника ЦРУ Майкл Морелла, який в одному з інтерв'ю повідомив, що у президента Росії Володимира Путіна є "відмінна можливість" зробити подарунок обраному президенту США Дональду Трампу, видавши Сноудена американським властям.

"Найсмішніше, що колишній заступник глави ЦРУ не знає, що Сноудену тільки що продовжено термін виду на проживання в Росії ще на пару років", - зазначила вона.

Раніше обраний президент Дональд Трамп назвав Сноудена шпигуном і закликав Росію його екстрадувати.

Едвард Сноуден привернув увагу в червні 2013 року після того, як передав журналістам інформацію про стеження за інтернет-користувачами і абонентами телефонних мереж, яке вели спецслужби США. В результаті цього владі США довелося визнати факт масштабного стеження за користувачами Мережі, яке вони пояснили необхідністю проведення боротьби з терористами.

Міністерство юстиції США порушило кримінальну справу стосовно Сноудена і видало попередній ордер на його арешт. Проти нього висунуто звинувачення у шпигунстві і крадіжці держвласності.

23 червня 2013 року Сноуден вилетів з Гонконгу, після того, як Вашингтон почав вимагати його видачі, посилаючись на угоди між країнами про видачу злочинців. З 26 червня 2013 року він перебуває в Росії.Москва не збирається видавати Сноудена США, заявляючи про відсутність відповідних домовленостей між країнами.