Росія не може дозволити собі нову гонку озброєнь - Sueddeutsche Zeitung

Москва не зможе зберегти ядерний паритет зі США, якщо вони почнуть нарощувати свій арсенал.

Росія сама почала ядерну риторику, але не може дозволити собі гонку озброєнь.

За останні 38 років у світі не звучало так багато ядерної риторики, як сьогодні. Навіть в розпалніхто не дозволяв собі так легковажно погрожувати застосуванням ядерної зброї.

Про це на сторінках Sueddeutsche Zeitung пише оглядач Юліан Ханс.

"Влада Росії випустила цього джина з пляшки. І тепер він починає приносити неприємності", - йдеться в статті.

Йдеться про документальний фільм, випущений одним з російських телеканалів у 2015 році, в якому Володимир Путін був показаний як головний диригент анексії Криму, який послав сильний "сигнал усьому світу, припустивши приведення у бойову готовність" ядерної зброї, не виключаючи її застосуванняв Україні. Іншим разом, російський телеведучий в ефірі вихваляв Росію, яка "єдина здатна перетворити США в радіоактивний попіл". Згодом, Кремль відправив у Калінінградську область ракетні комплекси "Іскандер".

"Але Росія занадто слабка в економічному плані і неприваблива в політичному, щоб мати хоч якесь значення на міжнародній арені. Тому російська влада намагається здобути поважність за рахунок дешевої партизанської тактики з дезінформації, кібератак, операцій спецслужб і спецназу", - йдеться в статті.

Ядерний арсенал Кремль використовує як гарантію, що її зухвала поведінка лишиться без відповіді. Але тепер президент США Дональд Трамп, якого так хвалили російські ЗМІ і влада, оголосив про намір збільшити витрати на армію і наростити ядерний арсенал. Тому для збереження паритету Москві теж доведеться почати гонку озброєнь. Але на це у Росії зовсім немає грошей.

Раніше видання Financial Times розмірковувало про безпеку Європи в еру Трампа. Британська газета писала, що поява у Німеччини ядерного арсеналу більше не здається немислимою. Сам факт, що питання ядерного статусу Німеччини почали серйозно обговорювати, вказує на зміни в дебатах в області безпеки країни.