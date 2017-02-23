Росія хоче, щоб світ відбудував розбомблену нею Сирію - FT

Чи дасть гроші Європа і країни Перської затоки, буде залежати від згоди Москви на зміну сирійського режиму.

ЄС і країни Перської затоки не будуть фінансувати відбудову Сирії, якщо Асад не піде. Zouhir_AlShimale / Twitter

Росія намагається тиснути на світові сили, щоб вони надалимільярди доларів на відбудову країни, яка страждає від шестирічної нищівної війни.

Але Європа і країни Перської затоки розлючені на Москву за військове втручання у конфлікт з метою розвернути ситуацію на користь режиму Башара Асада.

Вони згодні фінансувати відбудову Сирії лише в тому разі, якщо Москва погодиться на мирний план, який буде передбачати зміну влади. Про це повідомляє Financial Times.

"Росія вторглася, розтрощила там все, а тепер хоче, щоб всі заплатили за це", - сказав виданню неназваний єврпейський дипломат.

Росія стала головним іноземнив гравцем, який бере участь у сирійській громадянській війні. Але допомігши сторонам домовитися про перемир'я в грудні, вона не змогла вмовити ворогів наблизитися до політичного рішення.

Застурник голови МЗС Росії Михайло Богданов минулого тижня провів зустріч з послами країн ЄС у Москві, на якій пообіцяв, що дуже скоро питання відбудови Сирії буде на порядку денному. Про це Financial Times розповіли європейські дипломати. Російський чиновник сказав європейським послам, що потрібні "десятки мільярдів доларів" і при цьому застеріг, що Росія не дасть нічого.

"Росіяни дійсно не хочуть брати на себе відповідальність за повністю зруйновану Сирію. А це проблема, яка буде переслідувати їх довго, як Ірак переслідує американців", - сказав виданню неназваний дипломат, який працює на Близькому Сході.

Російські зусилля зустрінуть сильний опір, оскільки саме російська авіація відповідальна за зруйнування міста Алеппо. Цілі райони по всій країні були перетворені на руїни. Мільйони людей полишили рідні міста і стали біженцями за кордоном.

Москва використала війну в Сирії для розширення свого впливу в регіоні. Тим часом, країни ЄС наполягають на мирній угоді, яка б передбачала зміну політичного режиму і відставку Башара Асада. Велика Британія, Франція і Нідерланди переконані, що війна в Сирії не завершиться до тих пір, поки Асад не піде геть.

Тим часом, у Женеві стартував новий раунд переговорів щодо Сирії. На переговори прибули представники уряду Башара Асада і представник найбільшої групи сирійської опозиції Сирійська національна коаліція.

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.