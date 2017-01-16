Росія хоче озброїти генерала в Лівії, щоб кинути виклик Заходу - The Times

Лівійський генерал добивається від Москви зброї і допомоги в підготовці вояків.

Росія контактує з генералом з Лівії.

73-річний генерал Халіф Хіфтар, якого підтримуваний ООН урядоголосив терористом, минулого тижня провів переговори з Росією на високому рівні. Розмова відбулася на борту російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов" в Середземному морі.

Про це повідомдяє The Times, додаючи, що лівійський генерал, який воює з прозахідним урядом в Тріполі, впродовж останніх сім місяців провів низку зустрічей з міністрами закордонних справ і оборони Росії, щоб попросити підтримку і зброю.

"Командири генерала Хіфтара говорять, що мета його котактів з Росією - забезпечення навчанням і зброєю, оскільки його бойовикам тяжко отримати нові арсенали через ембарго на продаж Лівії зброї, яке було запроваджене ООН в часи повстання проти Муаммара Каддафі", - йдеться в статті.

Соратники лівійського генерала кажуть, що Росія довіряє Хіфтару. Під час зустрічей на борту "Адмірала Кузнєцова" він розмовляв по відеозв'язку з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Сторона лівійського генерала повідомляє, що Москва пообіцяла йому лобіювати скасування ембарго ООН на продаж зброї.