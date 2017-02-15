Росія анексувала Крим через м'якість Обами — Трамп

Крим був захоплений Росією при адміністрації Обами, пише американський президент.

Трамп вважає, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами evgovorov / Depositphotos

Росія анексувала український Крим через м'якість колишнього американського президента Барака Обами, заявив президент США

"Крим був захоплений Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м'який по відношенню до Росії?", - написав Трамп у своєму персональному Twitter.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Obama Was too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 лютого 2017 р.

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні.

Раніше в Адміністрації президента України позитивно відреагували на заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.