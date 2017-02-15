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Росія анексувала Крим через м'якість Обами — Трамп

15 лютого в 15:21

Крим був захоплений Росією при адміністрації Обами, пише американський президент.

Крым
Трамп вважає, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами
evgovorov / Depositphotos
Росія анексувала український Крим через м'якість колишнього американського президента Барака Обами, заявив президент США Дональд Трамп.

"Крим був захоплений Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м'який по відношенню до Росії?", - написав Трамп у своєму персональному Twitter.

 

 

Читайте також: У Росії прокоментували заяву США про повернення Криму Україні

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні.

Раніше в Адміністрації президента України позитивно відреагували на заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Крим Україна Трамп Обама США
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