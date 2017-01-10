Ризик виникнення конфліктів у світі за 5 років досягне рівня "холодної війни" - розвідка США

Особливу небезпеку будуть представляти невірні оцінки поведінки ймовірного противника.

Розвідка США попередила про можливі війнах

Ризик виникнення озброєних у світі за 5 років може досягти максимуму з часів закінчення "холодної війни", стверджується в доповіді "Глобальні тенденції: парадокс прогресу", представленій Національної розвідкою США.

Як пише Reuters, невизначеність ситуації в США і країнах Заходу, послаблення механізмів запобігання конфліктів і забезпечення прав людини може спонукати Росію і Китай заперечувати вплив США на світовій арені.

У доповіді наголошується, що особливу небезпеку будуть представляти невірні оцінки поведінки ймовірного супротивника.

Розвідка відзначає, що якщо повномасштабної війни і вдасться уникнути, то, відмінності в цінностях та інтересах між державами і спроби встановити регіональне домінування можуть призвести до розподілу світу на сфери впливу.

Також у доповіді вказано такі проблеми, як регіональні конфлікти, тероризм, зростання економічної нерівності, націоналізму і антиглобалізму, уповільнення економічного зростання та екологічні проблеми.

Раніше радник з безпеки та стратегічних комунікацій президента США Барака Обами Бен Родс заявив, що Китай є більш серйозним суперником для США, ніж Росія.