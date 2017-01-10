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Ризик виникнення конфліктів у світі за 5 років досягне рівня "холодної війни" - розвідка США

10 січня в 03:35

Особливу небезпеку будуть представляти невірні оцінки поведінки ймовірного противника.

разведка сша
Розвідка США попередила про можливі війнах
Ризик виникнення озброєних у світі за 5 років може досягти максимуму з часів закінчення "холодної війни", стверджується в доповіді "Глобальні тенденції: парадокс прогресу", представленій Національної розвідкою США.

Як пише Reuters, невизначеність ситуації в США і країнах Заходу, послаблення механізмів запобігання конфліктів і забезпечення прав людини може спонукати Росію і Китай заперечувати вплив США на світовій арені.

У доповіді наголошується, що особливу небезпеку будуть представляти невірні оцінки поведінки ймовірного супротивника.

Розвідка відзначає, що якщо повномасштабної війни і вдасться уникнути, то, відмінності в цінностях та інтересах між державами і спроби встановити регіональне домінування можуть призвести до розподілу світу на сфери впливу.

Також у доповіді вказано такі проблеми, як регіональні конфлікти, тероризм, зростання економічної нерівності, націоналізму і антиглобалізму, уповільнення економічного зростання та екологічні проблеми.

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Раніше радник з безпеки та стратегічних комунікацій президента США Барака Обами Бен Родс заявив, що Китай є більш серйозним суперником для США, ніж Росія.

За матеріалами: DT.UA
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