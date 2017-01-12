РФ не братиме участі в пленарних засіданнях ПАРЄ у 2017 році

Однак, за словами глави комітету Держдуми у міжнародних справах, Росія натомість братиме участь у різних конференціях, семінарах або слуханнях, які проводяться політичними групами у складі ПАРЄ.

Росія не повернеться в ПАРЄ у 2017 році assembly.coe.int засіданнях ПАРЄ та в роботі її комітетів у 2017 році. Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Звичайно, ми не будемо брати участь у пленарних засіданнях (ПАРЄ), в роботі профільних комітетів, але ми можемо брати участь у різних конференціях, семінарах або слуханнях, які проводяться політичними групами у складі ПАРЄ. Впевнений, що таких заходів у 2017 році має достатньо", - сказав він.

При цьому глава комітету Держдуми виказав сподівання, що співпраця між Москвою і Страсбургом протягом цього року буде розвиватися все більш конструктивно.

"Співпраця з російською делегацією на майданчику ПАРЄ повільно, але вірно зростає. Впевнений, що співпраця між Москвою і Страсбургом протягом нинішнього року буде розвиватися все більш і більш конструктивно", - сказав Слуцький за підсумками переговорів спікера Держдуми В'ячеслава Володіна та голови ПАРЄ Педро Аграмунта.

Нагадаємо, делегація Росії досі знаходиться під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російські депутати були позбавлені права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

Детальніше про спроби Росії повернутися в ПАРЄ читайте у статті Дмитро Кулеба "ПАРЄ: повернення Росії і викрадення Європи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".