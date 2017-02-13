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Радбез ООН збереться для обговорення запуску балістичних ракет в КНДР

13 лютого в 08:51

Зустріч повинна відбутися 13 лютого.

совбез оон
Радбез ООН обговорить випробування балістичних ракет в КНДР
Сполучені Штати, Японія та Південна Корея закликали провести термінову зустріч Ради Безпеки ООН, щоб обговорити випробування балістичної ракети в КНДР. В офіційній заяві сказано, що Сполучені Штати розраховують, що зустріч пройде 13 лютого, повідомляє Reuters.

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Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряду ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР ракета випробування ООН
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