Радбез ООН збереться для обговорення запуску балістичних ракет в КНДР

Зустріч повинна відбутися 13 лютого.

Радбез ООН обговорить випробування балістичних ракет в КНДР

Сполучені Штати, Японія тазакликали провести термінову зустріч Ради Безпеки ООН, щоб обговорити випробування балістичної ракети в КНДР. В офіційній заяві сказано, що Сполучені Штати розраховують, що зустріч пройде 13 лютого, повідомляє Reuters

Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряду ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".