Радбез ООН засудив ракетне випробування КНДР

Члени Радбезу пригрозили Північній Кореї "серйозними заходами".
Під час екстреного засідання, скликаного за ініціативою США, Японії і Південної Кореї, учасники зустрічі пригрозили КНДР "подальшими серйозними заходами".
Підготовлений США текст заяви підтримали всі постійні члени Ради безпеки, включно з Китаєм, який традиційно виступає на стороні Північної Кореї.
Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряду ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.Deutsche Welle (Русская редакция)