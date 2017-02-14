Радбез ООН засудив ракетне випробування КНДР

Члени Радбезу пригрозили Північній Кореї "серйозними заходами".

Радбез ООН засудив запуск ракети КНДР Скриншот из YouTube

Рада Безпеки (РБ) ООН у понеділок одностайно засудила недавнє ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій Радбезу.

Під час екстреного засідання, скликаного за ініціативою США, Японії і Південної Кореї, учасники зустрічі пригрозили КНДР "подальшими серйозними заходами".

Підготовлений США текст заяви підтримали всі постійні члени Ради безпеки, включно з Китаєм, який традиційно виступає на стороні Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряду ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.