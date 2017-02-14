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Радбез ООН засудив ракетне випробування КНДР

14 лютого в 04:02

Члени Радбезу пригрозили Північній Кореї "серйозними заходами".

КНДР ракета
Радбез ООН засудив запуск ракети КНДР
Скриншот из YouTube
Рада Безпеки (РБ) ООН у понеділок одностайно засудила недавнє ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій Радбезу.

Під час екстреного засідання, скликаного за ініціативою США, Японії і Південної Кореї, учасники зустрічі пригрозили КНДР "подальшими серйозними заходами".

Підготовлений США текст заяви підтримали всі постійні члени Ради безпеки, включно з Китаєм, який традиційно виступає на стороні Північної Кореї.

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Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряду ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Рада КНДР випробування Корея безпека йога США члени ракета ООН
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