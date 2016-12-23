"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Російський лідер впевнений, що за океаном у нього є маса прихильників, що поважають традиційні цінності.

Путін розповів про свою популярність серед американців vlada.io

Президент РФ Володимир Путін заявив, що значна частина виборців Республіканської партії в США підтримує його, в той час як Демократична партія намагається "звалити" на нього свої провали у внутрішній політиці.

"Нинішня адміністрація демократичної партії намагається звалити свої провали на зовнішні фактори. Вони програли не лише вибори президента. Республіканці отримали більшість у Сенаті, в Конгрес, де більшість у республіканців. Це що, теж моя робота? Це теж я зробив? Це свідчить про системні проблеми Демократів", – заявив російський лідер в ході своєї "великої" прес-конференції, відповідаючи на запитання про вибори в США.

Путін переконаний, що в США у нього є чимало однодумців, які дотримуються традиційних цінностей.

"То що, значна частина республіканських виборців підтримують президента РФ я навіть не відношу на свій особистий рахунок. Це означає, що у більшості американського народу збігаються погляди на те, як повинен бути побудований світ, які у нас спільні інтереси і небезпеки. Добре, що у нас є однодумці, які дотримуються традиційних цінностей", – підкреслив він, додавши, що американо-російські відносини слід будувати на спільних інтересах.

Раніше Обраний президент США Дональд Трамп заявляв, що виступає за діалог з російським президентом Володимиром Путіним, проте відкидає ідею того, що будь потепління відносин з Москвою можна буде назвати "перезавантаженням".

Тим часом, республіканець Джон Маккейн назвав "неприйнятними" наміри Трампа зблизитися з Росією. Він нагадав, що Путін - це колишній агент КДБ, якому не можна вірити. А остання спроба США перезавантажити відносини Росією закінчилися вторгненням російських військ в Україну і Сирію.