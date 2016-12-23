Путін: рано чи пізно у нас відбудеться нормалізація відносин з Україною

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Керченський міст послужить розвитку не тільки туризму, а й економіки Криму, і буде корисний після нормалізації відносин з Україною, вважає Володимир Путін.

Путін висловив надію на нормалізацію відносин з Україною сайт президента РФ

Президент Росії Володимир Путін висловив надію на нормалізацію відносин з Україною.

"Я впевнений, що рано чи пізно відбудеться нормалізація відносин з Україною", — сказав Путін в ході прес-конференції, відповідаючи на питання від представника Криму про інтеграцію півострова в російську економіку.

За словами Путіна, це буде на користь розвитку гуманітарних і комерційних зв'язків між країнами. Керченський міст послужить розвитку не тільки туризму, а й економіки Криму, і буде корисний після нормалізації відносин з Україною. "Це затребуваний проект. Не тільки для потоку туристів", - заявив він.

днями Путін знову заявив, що як і раніше вважає розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття".