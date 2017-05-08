Путін привітав українців без Порошенка з Днем перемоги

У привітальному зверненні російський президент говорив про "дідів" і "братерство".

Путін привітав з Днем перемоги навіть лідерів сепаратистських Абхазії і Південної Осетії, але не президентів України і Грузії. Сайт президента России

Президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні привітав з 72-ю річницею перемоги над нацистською Німеччиною лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикістану, Туркменістану і навіть сепаратистських псевдореспублік Абхазії і Південної Осетії.

А у випадку України і Грузії він привітав не лідерів, а громадян цих країн. У вітальних посланнях російського президенства також наголошується, що День Перемоги – священна дата і символ "безприкладного героїзму наших батьків і дідів", які воювали пліч-о-пліч на фронтах війни і самовіддано працювали в тилу.

Путін також зазначив, що "найкращою даниною поваги до воїнів-визволителів буде наша спільна боротьба проти будь-яких спроб перекручування історії, виправдання злочинних діянь фашизму і нацизму".

При цьому, він згадав про "традиції братської дружби і взаємовиручки, загартовані в горнилі війни", які, на його думку, стануть "надійною основою для розвитку союзницького партнерства". Проте лишається не зрозумілим, як військове вторгнення Росії в Україну і Грузію вписується в згадані ним "традиції братської дружби і взаємовиручки".

Тим часом, сьогодні секретар РНБО України Олександр Турчинов у зверненні з нагоди Дня пам'яті і примирення назвав війну України проти російської агресії "Вітчизняною", оскільки українським солдатам доводиться боронити свою Вітчизну.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Дні пам'яті та примирення, які проводяться 8 і 9 травня, були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченої до 60-річчя закінчення Другої світової війни.