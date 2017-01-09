Путін не поїде на інавгурацію Трампа

Зустріч відбудеться тільки після того, як обраний президент США стане чинним.

Путін не буде присутній на інавгурації Трампа Сайт президента России

Зустріч двох глав держав Росії і США можлива не раніше вступу на посаду президента США Дональда Трампа, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Не раніше, ніж обраний президент стане чинним. Принаймні, Трамп повинен стати чинним президентом США. Потім вже верстатиметься план", - передає слова Пєскова РІА "Новости".

Пєсков заявив, що для Москви "немає ніякої принципової різниці", яким буде формат зустрічі лідерів США і РФ.

Як повідомлялося раніше, майбутній президент США Дональд Трамп визнав, що Москва влаштувала хакерські атаки проти його країни, але не змінив своїх поглядів.