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Путін не поїде на інавгурацію Трампа

9 січня в 19:35

Зустріч відбудеться тільки після того, як обраний президент США стане чинним.

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Путін не буде присутній на інавгурації Трампа
Сайт президента России

Зустріч двох глав держав Росії і США можлива не раніше вступу на посаду президента США Дональда Трампа, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Не раніше, ніж обраний президент стане чинним. Принаймні, Трамп повинен стати чинним президентом США. Потім вже верстатиметься план", - передає слова Пєскова РІА "Новости".

Пєсков заявив, що для Москви "немає ніякої принципової різниці", яким буде формат зустрічі лідерів США і РФ.

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Як повідомлялося раніше, майбутній президент США Дональд Трамп визнав, що Москва влаштувала хакерські атаки проти його країни, але не змінив своїх поглядів.

За матеріалами: РИА Новости
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