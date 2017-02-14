Протокол вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 з 28 країн

Вступ Чорногорії до Альянсу підтримують обидві партії США, але Сенат ще не ратифікував проткол.

НАТО може розширитися вперше з 2009 року

Протокол вступуратифікували вже 24 парламенти країн-членів Альянсу, заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

"Ми напружено працюємо над процесом ратифікації протоколу. Необхідно, щоб він був ратифікований 28 парламентами. Поки що він був ратифікований 24 парламентами. Вчора я розмовляв з Олландом і позавчора вони вирішили ратифікувати протокол про вступ Чорногорії", — сказав Столтенберг, передає УНН.

Він також додав, що протокол має ратифікувати і Сенат США.

"Поки не було ніяких ознак того, що американська адміністрація не підтримує цю ратифікацію. До речі, її підтримують як демократи так і республіканці в сенаті, підтримує міжнародний комітет. Все йде в правильному напрямку, але я не буду говорити від імені сенату США", — заявив Генсек НАТО.

У випадку вступу Чорногорії до НАТО, країна стане першим розширенням Альянсу з 2009 року - після вступу Албанії та Хорватії.

Раніше повідомлялося, що в Чорногорії запобігли замаху на прем'єр-міністра Міло Джукановіча, який звинуватив проросійську опозицію в спробі його вбивства.

Раніше Джуканович заявляв, що Росія фінансує місцеву опозицію, щоб зірвати заплановане входження Чорногорії в НАТО.

Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори із Чорногорією щодо вступу цієї країни в Північноатлантичний альянс конфронтаційним кроком, змушує Москву до відповідної реакції.