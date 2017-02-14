Протокол вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 з 28 країн

Вступ Чорногорії до Альянсу підтримують обидві партії США, але Сенат ще не ратифікував проткол.
"Ми напружено працюємо над процесом ратифікації протоколу. Необхідно, щоб він був ратифікований 28 парламентами. Поки що він був ратифікований 24 парламентами. Вчора я розмовляв з Олландом і позавчора вони вирішили ратифікувати протокол про вступ Чорногорії", — сказав Столтенберг, передає УНН.
Він також додав, що протокол має ратифікувати і Сенат США.
"Поки не було ніяких ознак того, що американська адміністрація не підтримує цю ратифікацію. До речі, її підтримують як демократи так і республіканці в сенаті, підтримує міжнародний комітет. Все йде в правильному напрямку, але я не буду говорити від імені сенату США", — заявив Генсек НАТО.
У випадку вступу Чорногорії до НАТО, країна стане першим розширенням Альянсу з 2009 року - після вступу Албанії та Хорватії.
Раніше повідомлялося, що в Чорногорії запобігли замаху на прем'єр-міністра Міло Джукановіча, який звинуватив проросійську опозицію в спробі його вбивства.
Раніше Джуканович заявляв, що Росія фінансує місцеву опозицію, щоб зірвати заплановане входження Чорногорії в НАТО.
Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори із Чорногорією щодо вступу цієї країни в Північноатлантичний альянс конфронтаційним кроком, змушує Москву до відповідної реакції.УНН