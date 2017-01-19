При пошуках уламків Ту-154 біля Сочі знайшли літак часів Другої світової війни

Під час Другої світової війни США поставляли в СРСР літаки за програмою ленд-лізу. Один з них розбився під Сочі в 1942 році.

Біля Сочі знайшли ще один військовий літак Міноборони РФ

У районібіля Сочі виявлений літак "Бостон" Б-3 часів Другої світової війни.

"На поверхню із дна моря був піднятий один з двигунів двухмотороного літака, за маркування якого вдасться точно встановити його приналежність, обставини катастрофи та подальшу долю екіпажу", - повідомило агентству "Інтерфакс" джерело, знайоме з ходом пошукової операції.

За попередніми даними, зазначив він, літак "Бостон" снаходився на озброєнні 63-го бомбардувального авіаполку (63 БАП) і розбився при зльоті з аеродрому Адлера 15 листопада 1942 року.

Дуглас А-20 Хевок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) - сімейство літаків, що включало штурмовики, бомбардувальники, нічні важкі винищувачі, в роки війни вони поставлялися в СРСР за програмою ленд-лізу.

Літак військового відомства Російської Федерації Ту-154 розбився на Різдво, 25 грудня, після вильоту з Сочі. На борту літака перебувало 92 людини.

У літаку також летіли 65 осіб з військового ансамблю пісні і танцю імені Александрова (більш відомого як "Хор Червоної армії"). Це майже весь хор колективу, за винятком трьох солістів, яких не було на борту. Військові артисти повинні були дати новорічний концерт для російських окупаційних сил у Сирії. Також у літаку було дев'ять журналістів телеканалів, заборонених в Україні, і член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, відома викраданнями українських дітей з окупованого Донбасу і співпрацею з російською армією.