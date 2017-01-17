Президентські плани Ле Пен не відповідають польським інтересам, - МЗС Польщі

Варшава вважає, що дії Ле Пен розколють Європу.

Європейські плани Ле Пен не подобаються Польщі sobitiy.ru

Президентські плани лідера Народного фронту на Франції Марін Ле Пен в європейській політиці не відповідають інтересам Польщі, заявив в понеділок голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський після зустрічі з цим кандидатом на пост президента Франції.

"Вона хоче радикально змінити ситуацію в Європі, провести радикальну реформу в ЄС. Вона хотіла б перетворити її в дуже розрізнену структуру, яка не була б під впливом ні США, ні Росії. Реалізація такої програми була б несприятлива для Польщі, так як це означало б поділ ЄС і лише дуже символічні зв'язки між країнами ", - заявив Ващиковський, передає Polsat News.

На його думку, це призвело б до гострого суперництва між країнами ЄС, про яке в Європі вже давно забули.

Ващиковський також зустрівся в Парижі з радником кандидата від французьких правих Франсуа Фійон Бруно Ле Мером.

Як повідомлялося раніше, найбільш високі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.